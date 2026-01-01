Sigel Golf Guide
Sigel Golf Courses
Golf Courses Near Sigel
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Brookville, PennsylvaniaSemi-Private4.664473684283
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Clarion, PennsylvaniaPublic4.727272727311
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Falls Creek, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Punxsutawney, PennsylvaniaPublic
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Brockport, PennsylvaniaPublic
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Brockport, PennsylvaniaSemi-Private/Resort2.100840336110
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private3.217948717914
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private4.235847750979
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Ridgway, PennsylvaniaSemi-Private
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Kossuth, PennsylvaniaPublic4.03
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