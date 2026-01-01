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Brockport Golf Guide

Brockport Golf Courses

Golf Courses Near Brockport

Brockport Golf Resorts

  • Scottish Heights GC
    Scottish Heights Golf Club & Lodge
    Brockport, Pennsylvania
    The Scottish Heights Golf Club can accommodate groups up to 44 golfers with its lodge. Golf packages can include unlimited golf, meals and access to two full-service bars. The restaurant features live music Friday and Saturday nights during the summer. The 5,889-yard course is loaded with water and more challenging than the yardage implies.

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