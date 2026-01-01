Brockport Golf Guide
Brockport Golf Courses
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Brockport, PennsylvaniaPublic
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Brockport, PennsylvaniaSemi-Private/Resort2.100840336110
Golf Courses Near Brockport
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private3.217948717914
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private3.217948717914
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Falls Creek, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private4.235847750979
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Ridgway, PennsylvaniaSemi-Private
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Du Bois, PennsylvaniaPublic4.01
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Saint Marys, PennsylvaniaPublic
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St Marys, PennsylvaniaPublic4.709677419431
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Sigel, PennsylvaniaPublic
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Clearfield, PennsylvaniaPrivate4.91666666673
Brockport Golf Resorts
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Brockport, PennsylvaniaThe Scottish Heights Golf Club can accommodate groups up to 44 golfers with its lodge. Golf packages can include unlimited golf, meals and access to two full-service bars. The restaurant features live music Friday and Saturday nights during the summer. The 5,889-yard course is loaded with water and more challenging than the yardage implies.
See Also
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