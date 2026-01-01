Punxsutawney Golf Guide
Punxsutawney Golf Courses
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Punxsutawney, PennsylvaniaPublic
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Punxsutawney, PennsylvaniaPrivate1.01
Golf Courses Near Punxsutawney
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Dayton, PennsylvaniaPublic4.469467787120
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Brookville, PennsylvaniaSemi-Private4.664473684283
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Du Bois, PennsylvaniaPublic4.01
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New Bethlehem, PennsylvaniaSemi-Private
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Falls Creek, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private4.235847750979
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Sigel, PennsylvaniaPublic
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Cherry Tree, PennsylvaniaPublic
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Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private3.217948717914
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Clarion, PennsylvaniaPublic4.727272727311
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