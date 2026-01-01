New Bethlehem Golf Guide
New Bethlehem Golf Courses
Golf Courses Near New Bethlehem
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Clarion, PennsylvaniaPublic4.727272727311
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Punxsutawney, PennsylvaniaPublic
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Dayton, PennsylvaniaPublic4.469467787120
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Brookville, PennsylvaniaSemi-Private4.664473684283
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Punxsutawney, PennsylvaniaPrivate1.01
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Kittanning, PennsylvaniaPublic
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Sigel, PennsylvaniaPublic
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Kittanning, PennsylvaniaPrivate
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Foxburg, PennsylvaniaSemi-Private4.010
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Kossuth, PennsylvaniaPublic4.03
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