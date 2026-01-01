Troutville Golf Guide
Troutville Golf Courses
Golf Courses Near Troutville
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Daleville, VirginiaPublic
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Daleville, VirginiaPublic
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Daleville, VirginiaPublic
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Roanoke, VirginiaPublic4.52
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Roanoke, VirginiaSemi-Private4.5561370773335
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Roanoke, VirginiaPublic2.040336134561
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Roanoke, VirginiaPrivate
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Roanoke, VirginiaPrivate
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Roanoke, VirginiaPrivate
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Salem, VirginiaPublic4.2285714286105
See Also
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3 courses | 33 reviews
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