South Canaan Golf Guide
South Canaan Golf Courses
Golf Courses Near South Canaan
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Lake Ariel, PennsylvaniaPrivate3.52
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Jermyn, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Lake Ariel, PennsylvaniaPublic/Municipal3.33333333333
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Honesdale, PennsylvaniaPrivate
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.01
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.01
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Moscow, PennsylvaniaPublic2.52
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.33333333332
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Scott Township, PennsylvaniaSemi-Private
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Carbondale, PennsylvaniaPrivate5.01
See Also
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2 courses | 5 reviews
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1 course | 1 review
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1 course | 0 reviews
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2 courses | 2 reviews
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1 course | 56 reviews
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2 courses | 7 reviews
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1 course | 240 reviews
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0 courses | 0 reviews