Ivins Golf Guide
Ivins Golf Courses
Golf Courses Near Ivins
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St. George, UtahPrivate1.53333333336
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St George, UtahSemi-Private4.1634980989263
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Saint George, UtahMunicipal
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Saint George, UtahMunicipal
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St George, UtahPublic/Municipal1.85714285717
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Saint George, UtahMunicipal
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Saint George, UtahPublic/Municipal1.517543859621
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Washington, UtahPublic/Municipal3.913793103458
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Saint George, UtahPrivate3.893617021347
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Saint George, UtahPublic3.411764705917
Ivins Golf Resorts
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Ivins, UtahThe brand new Black Desert Resort lies among the jet black lava beds of southern Utah in the city of Irvins. While the golf course is open, guests will have to wait until fall 2024 to experience the beauty of Greater Zion during their stay in one of the resort's 150 rooms. Black Desert also offers ownership opportunities and single family homes…
See Also
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