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Ivins Golf Courses

Golf Courses Near Ivins

Ivins Golf Resorts

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    Black Desert Resort
    Ivins, Utah
    The brand new Black Desert Resort lies among the jet black lava beds of southern Utah in the city of Irvins. While the golf course is open, guests will have to wait until fall 2024 to experience the beauty of Greater Zion during their stay in one of the resort's 150 rooms. Black Desert also offers ownership opportunities and single family homes…

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