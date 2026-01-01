Athens Golf Guide
Athens Golf Courses
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Athens, AlabamaSemi-Private4.54
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Athens, AlabamaPublic4.26870748388
Golf Courses Near Athens
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Huntsville, AlabamaPublic3.083333333335
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Decatur, AlabamaPublic4.16666666672
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Redstone Arsenal, AlabamaMilitary4.3613813947104
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Redstone Arsenal, AlabamaMilitary4.3613813947104
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Huntsville, AlabamaPrivate3.636363636422
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Decatur, AlabamaPrivate
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Meridianville, AlabamaPublic4.0162162162185
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Huntsville, AlabamaSemi-Private
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Anderson, AlabamaPublic
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Meridianville, AlabamaPublic3.04
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