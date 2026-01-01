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Waikoloa Golf Guide

Waikoloa Golf Courses

Golf Courses Near Waikoloa

Waikoloa Golf Resorts

  • Waikoloa Beach Resort - Kings' golf course - 16th
    Waikoloa Beach Resorts (Hawaii Island)
    Waikoloa, Hawaii
    Waikoloa Beach is a 1,350-acre master-planned resort community on the Kohala Coast of Hawaii (Big) Island. It offers multiple hotels, plus additional condominium and villa units. It is home to a wealth of water sports, restaurants and nightlife, as well as three 18-hole golf courses. Accommodations include the Hilton Waikoloa Village, Hilton Grand…

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