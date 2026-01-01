Marissa Golf Guide
Marissa Golf Courses
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Marissa, IllinoisSemi-Private/Resort4.02
Golf Courses Near Marissa
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Sparta, IllinoisPrivate
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Red Bud, IllinoisSemi-Private
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Percy, IllinoisSemi-Private
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Okawville, IllinoisPublic4.088235294116
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Nashville, IllinoisPublic5.01
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Belleville, IllinoisPublic3.7973711208249
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Chester, IllinoisSemi-Private4.01
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Waterloo, IllinoisSemi-Private4.0952461964529
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Scott AFB, IllinoisMilitary3.29971988813
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Belleville, IllinoisPublic/Municipal4.4989542484105
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