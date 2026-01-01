Red Bud Golf Guide
Red Bud Golf Courses
Golf Courses Near Red Bud
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Waterloo, IllinoisSemi-Private4.0952461964529
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Waterloo, IllinoisPublic4.4551147382473
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Waterloo, IllinoisPrivate
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Waterloo, IllinoisPublic4.8239862253989
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Marissa, IllinoisSemi-Private/Resort4.02
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Sparta, IllinoisPrivate
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Festus, MissouriPublic4.67647058827
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Columbia, IllinoisPublic3.180722891683
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Belleville, IllinoisPublic3.7973711208249
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Millstadt, IllinoisPublic4.80555555567
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