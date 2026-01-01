Oxford Golf Guide
Oxford Golf Courses
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Oxford, OhioPublic4.078817734117
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Oxford, OhioPublic4.5341108868500
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Oxford, OhioPrivate0.00
Golf Courses Near Oxford
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Hamilton, OhioPublic/Municipal4.477902101515
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Hamilton, OhioPublic/Municipal4.1652475948445
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Liberty, IndianaResort4.876984127145
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Hamilton, OhioPublic4.9082633053338
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Liberty, IndianaSemi-Private4.055749128942
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West Harrison, IndianaPublic4.476190476242
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Hamilton, OhioSemi-Private
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Hamilton, OhioSemi-Private
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Brookville, IndianaSemi-Private4.2641532494252
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Hamilton, OhioSemi-Private
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