Brownstown Golf Guide
Brownstown Golf Courses
Golf Courses Near Brownstown
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Seymour, IndianaPublic3.45
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Seymour, IndianaPublic4.2956943256224
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Salem, IndianaSemi-Private2.754
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Scottsburg, IndianaPublic4.033
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Bedford, IndianaPublic/Municipal4.291951798372
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Columbus, IndianaPrivate4.01
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Nashville, IndianaPublic3.514285714335
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Mitchell, IndianaPublic0.00
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Columbus, IndianaPublic/Municipal4.33333333333
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Bloomington, IndianaResort4.4068627451159
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