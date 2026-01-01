Scottsburg Golf Guide
Scottsburg Golf Courses
Golf Courses Near Scottsburg
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Henryville, IndianaPublic4.5513191323390
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Sellersburg, IndianaSemi-Private4.7743776756416
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Hanover, IndianaPublic3.05
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Brownstown, IndianaSemi-Private4.410
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Seymour, IndianaPublic4.2956943256224
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Salem, IndianaSemi-Private2.754
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Speed, IndianaSemi-Private1.01
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Seymour, IndianaPublic3.45
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Madison, IndianaPublic3.571428571414
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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