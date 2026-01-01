Clinton Golf Guide
Clinton Golf Courses
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Clinton, IndianaPublic3.410
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Clinton, IndianaPublic/Municipal5.01
Golf Courses Near Clinton
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Terre Haute, IndianaPublic3.66666666673
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Rockville, IndianaPublic/Municipal4.05
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Paris, IllinoisSemi-Private4.02
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Terre Haute, IndianaPublic4.83333333332
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Terre Haute, IndianaMunicipal3.87548
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Terre Haute, IndianaPublic3.470588235317
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Terre Haute, IndianaPublic4.172201138545
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Brazil, IndianaPublic3.33333333333
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Terre Haute, IndianaPrivate0.00
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Marshall, IllinoisPrivate5.01
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