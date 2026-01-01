Greensburg Golf Guide
Greensburg Golf Courses
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Greensburg, IndianaPublic
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Greensburg, IndianaSemi-Private4.4331232493123
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Greensburg, IndianaPublic
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Greensburg, IndianaPublic
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Greensburg, IndianaPublic3.01
Golf Courses Near Greensburg
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Batesville, IndianaPrivate
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Batesville, IndianaSemi-Private5.01
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Sunman, IndianaSemi-Private
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Milan, IndianaSemi-Private3.54
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Hope, IndianaPublic3.70588235295
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Columbus, IndianaPublic4.4708882353231
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North Vernon, IndianaPublic/Municipal2.833333333312
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Columbus, IndianaPublic4.4708882353231
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Columbus, IndianaPublic
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Columbus, IndianaPublic4.3991774676260
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