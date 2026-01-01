Rushville Golf Guide
Rushville Golf Courses
Golf Courses Near Rushville
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Lewisville, IndianaSemi-Private1.01
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Knightstown, IndianaPublic4.7364016736239
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Connersville, IndianaSemi-Private4.08
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Cambridge City, IndianaPublic3.57142857143
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New Castle, IndianaPublic4.02
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Greenfield, IndianaSemi-Private3.7234042553141
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New Castle, IndianaMunicipal3.810
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Shelbyville, IndianaSemi-Private2.3736263736105
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Greenfield, IndianaPublic4.4223757776315
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Hagerstown, IndianaPublic3.80952380954
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