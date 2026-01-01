Muncie Golf Guide
Muncie Golf Courses
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Muncie, IndianaPrivate5.01
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Muncie, IndianaPublic4.045518207330
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Muncie, IndianaPublic3.758
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Muncie, IndianaPrivate3.01
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Muncie, IndianaPublic4.045518207330
Golf Courses Near Muncie
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Yorktown, IndianaPublic4.545454545511
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Selma, IndianaPublic1.33333333336
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Middletown, IndianaPublic3.02
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Middletown, IndianaPublic2.52
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Farmland, IndianaPublic3.65
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Albany, IndianaPublic4.03
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Anderson, IndianaPublic3.33333333333
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Eaton, IndianaSemi-Private0.00
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New Castle, IndianaMunicipal3.810
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Anderson, IndianaPrivate4.33333333333
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