New Castle Golf Guide
New Castle Golf Courses
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New Castle, IndianaMunicipal3.810
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New Castle, IndianaPublic4.02
Golf Courses Near New Castle
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Middletown, IndianaPublic3.02
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Knightstown, IndianaPublic4.7364016736239
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Middletown, IndianaPublic2.52
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Lewisville, IndianaSemi-Private1.01
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Muncie, IndianaPublic3.758
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Hagerstown, IndianaPublic3.80952380954
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Muncie, IndianaPublic4.045518207330
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Muncie, IndianaPublic4.045518207330
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Selma, IndianaPublic1.33333333336
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Cambridge City, IndianaPublic3.57142857143
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