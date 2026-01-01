Plymouth Golf Guide
Plymouth Golf Courses
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Plymouth, IndianaSemi-Private2.738095238113
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Plymouth, IndianaResort4.796265172753
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Plymouth, IndianaResort4.509049773867
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Plymouth, IndianaPublic
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Plymouth, IndianaPublic
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Plymouth, IndianaPublic3.345938375495
Golf Courses Near Plymouth
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Bremen, IndianaPublic2.810
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Hamlet, IndianaPublic
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Culver, IndianaPrivate5.02
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Culver, IndianaPrivate5.01
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Walkerton, IndianaPublic3.01
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Culver, IndianaPublic4.232558139543
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South Bend, IndianaPublic/Municipal4.5598900928318
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South Bend, IndianaPublic4.042112299532
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Nappanee, IndianaPublic/Municipal4.09
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South Bend, IndianaPrivate0.00
Plymouth Golf Resorts
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Plymouth, IndianaThe Swan Lake Resort unfurls across 500 acres of countryside in Plymouth, Indiana. The 36-hole resort is a throwback to a simpler time, opening in 1969. A charming hotel, quaint cottages, rustic cabins and modern villas house guests, while a state-of-the-art conference center, fitness center, pools and golf entertain them. The Dickies restaurant…
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