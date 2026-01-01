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Plymouth Golf Guide

Plymouth Golf Courses

Golf Courses Near Plymouth

Plymouth Golf Resorts

  • Swan Lake Resort - Silver: #17
    Swan Lake Resort
    Plymouth, Indiana
    The Swan Lake Resort unfurls across 500 acres of countryside in Plymouth, Indiana. The 36-hole resort is a throwback to a simpler time, opening in 1969. A charming hotel, quaint cottages, rustic cabins and modern villas house guests, while a state-of-the-art conference center, fitness center, pools and golf entertain them. The Dickies restaurant…

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