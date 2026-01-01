South Bend Golf Guide
South Bend Golf Courses
-
South Bend, IndianaPublic4.1509723507185
-
South Bend, IndianaPrivate
-
South Bend, IndianaMunicipal4.4971361494374
-
South Bend, IndianaPublic/Municipal4.5598900928318
-
South Bend, IndianaPrivate
-
South Bend, IndianaPrivate5.01
-
South Bend, IndianaPublic4.042112299532
Golf Courses Near South Bend
-
Notre Dame, IndianaPublic3.968347338930
-
Notre Dame, IndianaPublic/University4.7000117804140
-
Mishawaka, IndianaPublic4.052631578938
-
Granger, IndianaPrivate
-
Granger, IndianaPublic1.54
-
Granger, IndianaPrivate
-
Niles, MichiganPrivate
-
Buchanan, MichiganPublic3.54
-
Buchanan, MichiganPrivate
-
New Carlisle, IndianaPublic4.02
See Also
-
2 courses | 170 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 10 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
3 courses | 85 reviews