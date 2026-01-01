Eldridge Golf Guide
Eldridge Golf Courses
Golf Courses Near Eldridge
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Davenport, IowaMunicipal3.66666666673
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Long Grove, IowaPublic/Municipal4.33333333333
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Davenport, IowaPrivate4.52
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Bettendorf, IowaPublic2.16666666673
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Davenport, IowaPublic/Municipal3.66666666673
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Davenport, IowaPublic/Municipal4.57142857147
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Bettendorf, IowaPublic4.80952380954
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Bettendorf, IowaPublic4.01
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Rock Island, IllinoisMilitary/Public3.26
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Pleasant Valley, IowaPrivate5.03
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