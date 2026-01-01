Pleasant Valley Golf Guide
Pleasant Valley Golf Courses
Golf Courses Near Pleasant Valley
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Bettendorf, IowaPublic4.01
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Le Claire, IowaPublic4.02
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East Moline, IllinoisPublic4.1799665603132
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Bettendorf, IowaPublic2.16666666673
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Bettendorf, IowaPublic4.80952380954
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Davenport, IowaPrivate4.52
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East Moline, IllinoisPrivate5.02
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East Moline, IllinoisPublic0.00
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Davenport, IowaPublic/Municipal3.66666666673
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Silvis, IllinoisPublic4.6804251112151
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