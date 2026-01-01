Platte City Golf Guide
Platte City Golf Courses
Golf Courses Near Platte City
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Kansas City, MissouriSemi-Private3.4462518604581
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Kansas City, MissouriPrivate5.02
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Fort Leavenworth, KansasMilitary4.679037242132
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Kansas City, MissouriPrivate4.323529411834
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Kansas City, MissouriPrivate4.3758
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Leavenworth, KansasPublic2.758
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Lansing, KansasPrivate3.135802469181
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal3.9428571429280
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