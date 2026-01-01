Baldwin City Golf Guide
Baldwin City Golf Courses
Golf Courses Near Baldwin City
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Ottawa, KansasPublic3.76470588249
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Lawrence, KansasPublic3.954545454522
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Lawrence, KansasPrivate0.00
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Lawrence, KansasPrivate3.66666666673
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Lawrence, KansasPublic3.149579831925
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Lawrence, KansasPrivate5.01
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Gardner, KansasPublic3.3056027047174
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Lawrence, KansasSemi-Private3.483957219314
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Olathe, KansasPublic3.8308457711201
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De Soto, KansasPublic3.0940259145216
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