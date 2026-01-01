Mayfield Golf Guide
Mayfield Golf Courses
Golf Courses Near Mayfield
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Murray, KentuckyPrivate4.71428571433
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Murray, KentuckyPrivate
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Benton, KentuckySemi-Private
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Murray, KentuckyPublic
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South Fulton, TennesseeSemi-Private3.65
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Cunningham, KentuckySemi-Private
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Clinton, KentuckySemi-Private
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South Fulton, TennesseePublic
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Paducah, KentuckyPrivate
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Kevil , KentuckySemi-Private4.489992360677
See Also
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