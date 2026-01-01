Puryear Golf Guide
Golf Courses Near Puryear
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Paris, TennesseePrivate4.33333333333
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Murray, KentuckyPrivate4.71428571433
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Buchanan, TennesseePublic3.319716775636
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Murray, KentuckyPrivate
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Murray, KentuckyPublic
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Murray, KentuckyPublic4.3336317749172
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Mc Kenzie, TennesseePublic
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Benton, KentuckySemi-Private
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Mayfield, KentuckyPrivate1.01
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South Fulton, TennesseePublic
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