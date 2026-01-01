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Rockport Golf Guide

Rockport Golf Courses

Golf Courses Near Rockport

Rockport Golf Resorts

  • Samoset Golf Course - no. 4
    Samoset Resort
    Rockport, Maine
    Samoset Resort in Rockport overlooks the blue waters of Penobscot Bay. Its 230 acres of oceanfront elegance is reminiscent of a bygone era. Guests can explore New England’s stunning coastline on a majestic schooner, tee off on the 18-hole championship golf course or indulge in a treatment at the seaside spa. The AAA-rated, Four-Diamond Samoset…

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