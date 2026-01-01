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Baltimore Golf Guide

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Baltimore
Courses: 86
Reviews: 12165
Baltimore is more than crab cakes and the Orioles. It also has a popular golf scene. Start at Greystone Golf Course in nearby White Hall. Designed by Joe Lee, the championship course includes 140 feet of elevation changes.
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