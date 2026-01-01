Amherst Golf Guide
Amherst Golf Courses
Golf Courses Near Amherst
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North Amherst, MassachusettsPublic/Municipal4.02
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South Hadley, MassachusettsSemi-Private4.722222222218
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Holyoke, MassachusettsSemi-Private0.00
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Northampton, MassachusettsSemi-Private2.01
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South Hadley, MassachusettsPublic4.556345279680
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Haydenville, MassachusettsPublic1.03
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Leeds, MassachusettsSemi-Private3.476190476221
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Granby, MassachusettsPublic4.4909992984528
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Belchertown, MassachusettsSemi-Private4.4341526618585
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Belchertown, MassachusettsSemi-Private1.28546712870
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