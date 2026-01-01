Auburn Hills Golf Guide
Auburn Hills Golf Courses
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Auburn Hills, MichiganPublic/Municipal4.079545454588
Golf Courses Near Auburn Hills
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Rochester, MichiganPrivate5.05
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Rochester, MichiganPrivate5.05
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Rochester Hills, MichiganPrivate0.00
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Waterford, MichiganPublic3.04
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Oakland Township, MichiganSemi-Private3.3088803089186
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Rochester, MichiganPublic1.894957983219
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Rochester, MichiganPrivate5.01
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Pontiac, MichiganPublic4.0579710145138
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Rochester, MichiganPrivate4.52
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Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.01
Auburn Hills Driving Ranges
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Auburn Hills, MI
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Auburn Hills, MI
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