Rochester Golf Guide
Rochester Golf Courses
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Rochester, MichiganPrivate4.52
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Rochester, MichiganPrivate5.05
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Rochester, MichiganPrivate5.05
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Rochester, MichiganPrivate5.01
Golf Courses Near Rochester
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Rochester Hills, MichiganPrivate0.00
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Oakland Township, MichiganSemi-Private3.3088803089186
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Auburn Hills, MichiganPublic/Municipal4.079545454588
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Shelby Township, MichiganPublic/Municipal4.0953416588677
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Rochester Hills, MichiganPublic4.1877921318261
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Rochester, MichiganPublic1.894957983219
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Rochester Hills, MichiganPublic4.1963266495587
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Oakland, MichiganPublic4.57142857147
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Oakland, MichiganSemi-Private3.3999066749628
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Oakland, MichiganSemi-Private3.3999066749628
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