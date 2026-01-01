Oakland Golf Guide
Oakland Golf Courses
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Oakland, MichiganSemi-Private3.3999066749628
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Oakland, MichiganSemi-Private3.3999066749628
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Oakland, MichiganPublic
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Oakland, MichiganPublic
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Oakland, MichiganPublic
Golf Courses Near Oakland
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Rochester Hills, MichiganPublic4.1963266495587
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Rochester, MichiganPrivate5.01
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Oakland Township, MichiganSemi-Private3.3088803089186
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Shelby Township, MichiganPublic/Municipal4.0826260462678
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Oxford, MichiganSemi-Private
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Oxford, MichiganSemi-Private
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Oxford, MichiganSemi-Private
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Romeo, MichiganPublic4.4313386705276
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Rochester Hills, MichiganPrivate0.00
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Washington, MichiganPublic4.428571428621
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