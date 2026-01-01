Birmingham Golf Guide
Birmingham Golf Courses
-
Birmingham, MichiganPrivate
-
Birmingham, MichiganMunicipal3.88888888899
-
Birmingham, MichiganMunicipal4.42857142867
Golf Courses Near Birmingham
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.04
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.04
-
Troy, MichiganSemi-Private3.01
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate0.00
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate
-
Royal Oak, MichiganMunicipal3.42857142867
-
Southfield, MichiganPublic/Municipal4.1807177671491
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate
-
Franklin, MichiganPrivate3.02
-
West Bloomfield, MichiganPrivate0.00
See Also
-
7 courses | 8 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 352 reviews
-
3 courses | 529 reviews
-
3 courses | 897 reviews
-
1 course | 138 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
5 courses | 635 reviews