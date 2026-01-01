Southfield Golf Guide
Southfield Golf Courses
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Southfield, MichiganPublic4.166666666736
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Southfield, MichiganPublic/Municipal4.1807177671491
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Southfield, MichiganPrivate5.02
Golf Courses Near Southfield
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Redford, MichiganPublic/Municipal4.04
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Birmingham, MichiganMunicipal3.88888888899
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Franklin, MichiganPrivate3.02
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Redford, MichiganPrivate5.03
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Birmingham, MichiganPrivate5.01
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Huntington Woods, MichiganPublic/Municipal3.9452369942352
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Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.04
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Farmington Hills, MichiganPublic3.710526315838
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Royal Oak, MichiganMunicipal3.42857142867
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Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.04
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