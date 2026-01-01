Franklin Golf Guide
Franklin Golf Courses
Golf Courses Near Franklin
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Farmington Hills, MichiganPublic3.710526315838
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West Bloomfield, MichiganPrivate0.00
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Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.04
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Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.04
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West Bloomfield, MichiganPrivate0.00
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Birmingham, MichiganMunicipal3.88888888899
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Bloomfield Hills, MichiganPrivate5.01
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Birmingham, MichiganPrivate5.01
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West Bloomfield, MichiganPublic3.8727272727110
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Southfield, MichiganPublic4.166666666736
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