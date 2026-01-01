Troy Golf Guide
Troy Golf Courses
-
Troy, MichiganMunicipal3.8892232496589
-
Troy, MichiganSemi-Private3.01
-
Troy, MichiganPublic4.0925998477307
Golf Courses Near Troy
-
Rochester Hills, MichiganPublic4.1877921318261
-
Rochester, MichiganPublic1.894957983219
-
Birmingham, MichiganMunicipal4.42857142867
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate
-
Rochester, MichiganPrivate5.05
-
Royal Oak, MichiganMunicipal3.42857142867
-
Bloomfield Hills, MichiganPrivate0.00
-
Royal Oak, MichiganPrivate
-
Madison Heights, MichiganPublic/Municipal3.268398268435
See Also
-
4 courses | 868 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
3 courses | 17 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
7 courses | 8 reviews
-
6 courses | 442 reviews
-
4 courses | 8 reviews
-
2 courses | 881 reviews
-
1 course | 352 reviews
-
1 course | 138 reviews