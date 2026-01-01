Farmington Hills Golf Guide
Farmington Hills Golf Courses
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Farmington Hills, MichiganPublic4.27777777787
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Farmington, MichiganMunicipal1.544444444416
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Farmington Hills, MichiganPublic3.710526315838
Golf Courses Near Farmington Hills
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Novi, MichiganSemi-Private2.4919298246184
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Livonia, MichiganPublic4.4081593589287
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Northville, MichiganPrivate5.02
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Livonia, MichiganPublic4.2812134444305
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West Bloomfield, MichiganPublic3.8727272727110
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Franklin, MichiganPrivate3.02
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West Bloomfield, MichiganPrivate0.00
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West Bloomfield, MichiganPrivate0.00
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West Bloomfield, MichiganPrivate5.03
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Southfield, MichiganPublic4.166666666736
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