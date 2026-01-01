Petersburg Golf Guide
Petersburg Golf Courses
Golf Courses Near Petersburg
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Dundee, MichiganSemi-Private0.00
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Ottawa Lake, MichiganPublic1.446428571429
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Ottawa Lake, MichiganPublic1.572916666717
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Ottawa Lake, MichiganPublic3.9655236807177
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Ottawa Lake, MichiganPublic4.343137254939
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Ottawa Lake, MichiganPublic3.9655236807177
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Temperance, MichiganSemi-Private4.333333333321
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Ottawa Lake, MichiganPublic4.230769230826
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Temperance, MichiganSemi-Private4.333333333321
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Monroe, MichiganPublic3.66666666673
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