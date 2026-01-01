Sylvania Golf Guide
Sylvania Golf Courses
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Sylvania, OhioPrivate4.66666666673
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Sylvania, OhioPublic
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Sylvania, OhioPublic
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Sylvania, OhioPublic
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Sylvania, OhioPublic
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Sylvania, OhioPrivate5.01
Golf Courses Near Sylvania
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Ottawa Lake, MichiganSemi-Private
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Holland, OhioPrivate
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Toledo, OhioPrivate4.85
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Ottawa Lake, MichiganPublic3.9655236807177
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Ottawa Lake, MichiganPublic4.343137254939
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Ottawa Lake, MichiganPublic3.9655236807177
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Ottawa Lake, MichiganPublic4.230769230826
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Lambertville, MichiganPublic3.42857142863
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Maumee, OhioSemi-Private3.748868778325
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Lambertville, MichiganPublic3.42857142863
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