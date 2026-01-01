Dundee Golf Guide
Dundee Golf Courses
Golf Courses Near Dundee
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Petersburg, MichiganPublic4.4905228758214
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Monroe, MichiganPublic3.66666666673
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Monroe, MichiganPublic4.254
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Ottawa Lake, MichiganPublic1.446428571429
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Carleton, MichiganPublic0.00
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Monroe, MichiganPublic4.212121212166
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Temperance, MichiganSemi-Private4.333333333321
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Temperance, MichiganSemi-Private4.333333333321
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Ottawa Lake, MichiganPublic1.572916666717
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Monroe, MichiganPublic3.295454545544
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