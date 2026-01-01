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Roscommon Golf Guide

Roscommon Golf Courses

Golf Courses Near Roscommon

Roscommon Golf Resorts

  • Forest Dunes golf course - No. 9
    Forest Dunes
    Roscommon, Michigan
    Forest Dunes had a rocky start two decades ago, but under owner Lew Thompson has shot to the top of the heap among Michigan's golf resorts. The construction of the Lake AuSable Lodge and The Loop, the ground-breaking reversible course by Tom Doak, has added a stay-and-play component that was never available in the past beyond Tom Weiskopf's…

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