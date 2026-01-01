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Lewiston Golf Courses

Golf Courses Near Lewiston

Lewiston Golf Resorts

  • Garland Lodge and Resort in Lewiston
    Garland Lodge and Golf Resort
    Lewiston, Michigan
    Ron Otto was the driving force behind the rise of the Garland Lodge & Golf Resort in Lewiston. The former owned built the resort into a golfer's paradise designing all four courses from 1987-1995. Garland, a rare resort where all four courses operate out of one clubhouse, is home to more than 400 beds on property from hotel rooms to three- and…

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