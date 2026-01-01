Lewiston Golf Guide
Lewiston Golf Courses
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Lewiston, MichiganResort4.379120879115
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Lewiston, MichiganResort4.12145969532
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Lewiston, MichiganResort4.45604395628
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Lewiston, MichiganResort4.322
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Lewiston, MichiganResort0.00
Golf Courses Near Lewiston
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Mio, MichiganPublic3.647712418341
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Comins, MichiganPublic4.391402714987
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Roscommon, MichiganPublic4.6719660837113
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Gaylord, MichiganPublic4.650519031138
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Roscommon, MichiganPublic4.66666666673
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Gaylord, MichiganPublic4.563669145877
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Roscommon, MichiganPublic4.722448979636
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Roscommon, MichiganPublic4.722448979636
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Gaylord, MichiganPublic4.6217600054101
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Gaylord, MichiganResort4.878787878836
Lewiston Golf Resorts
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Lewiston, MichiganRon Otto was the driving force behind the rise of the Garland Lodge & Golf Resort in Lewiston. The former owned built the resort into a golfer's paradise designing all four courses from 1987-1995. Garland, a rare resort where all four courses operate out of one clubhouse, is home to more than 400 beds on property from hotel rooms to three- and…
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