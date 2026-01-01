Weidman Golf Guide
Weidman Golf Courses
Golf Courses Near Weidman
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Mount Pleasant, MichiganResort3.555555555618
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Mount Pleasant, MichiganResort3.555555555618
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Mount Pleasant, MichiganPrivate0.00
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Mount Pleasant, MichiganResort3.514
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Mount Pleasant, MichiganPublic3.4251591546137
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Mount Pleasant, MichiganPublic4.6007304883237
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Stanwood, MichiganPrivate5.01
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Farwell, MichiganPublic4.7975778547283
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Stanwood, MichiganSemi-Private4.954545454589
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Stanwood, MichiganPrivate5.01
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