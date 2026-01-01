Blairsden, California

The Feather River Park Resort consists of 160 acres in the Mohawk Valley at 4,300 feet in the heart of the High Sierras "Lake Country". Life is slower here. The 1- and 2-bedroom cabins have living rooms with a stone fireplace and outdoor BBQ. A nine-hole golf course, tennis courts, heated swimming pools, bike rentals, volleyball, ping pong and…