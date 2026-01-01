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Motley Golf Courses
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Staples, MinnesotaPublic4.572796934932
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Brainerd, MinnesotaResort4.03
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Brainerd, MinnesotaResort5.01
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Brainerd, MinnesotaResort0.00
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Brainerd, MinnesotaResort4.940476190515
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Brainerd, MinnesotaResort0.00
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