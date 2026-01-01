Empire Golf Guide
Empire Golf Courses
Golf Courses Near Empire
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Dora, AlabamaMunicipal3.71428571437
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Morris, AlabamaPublic3.568372803764
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Graysville, AlabamaPublic
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Graysville, AlabamaPublic
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Graysville, AlabamaPublic
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Gardendale, AlabamaSemi-Private
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Pinson, AlabamaSemi-Private3.877021955248
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Hayden, AlabamaPublic
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Birmingham, AlabamaMunicipal3.20408163279
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Jasper, AlabamaPrivate
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