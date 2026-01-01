Gardendale Golf Guide
Gardendale Golf Courses
Golf Courses Near Gardendale
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Morris, AlabamaPublic3.568372803764
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Birmingham, AlabamaMunicipal3.20408163279
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Birmingham, AlabamaPrivate2.85
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Graysville, AlabamaPublic
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Graysville, AlabamaPublic
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Graysville, AlabamaPublic
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Pinson, AlabamaSemi-Private3.877021955248
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Birmingham, AlabamaPublic4.65217391329
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Birmingham, AlabamaPrivate5.02
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Birmingham, AlabamaPrivate5.02
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