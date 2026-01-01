Rockaway Golf Guide
Golf Courses Near Rockaway
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Oak Ridge, New JerseyMunicipal4.3183325133764
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Oak Ridge, New JerseySemi-Private4.435146966703
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Denville, New JerseyPrivate
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Picatinny Arsenal, New JerseyMilitary
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Denville, New JerseyPrivate5.01
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Bloomingdale, New JerseyPublic1.01
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Parsippany, New JerseySemi-Private4.8783592645102
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Pompton Plains, New JerseyPublic/Municipal4.0724857422658
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Parsippany, New JerseyPublic3.1453654189242
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Mount Tabor, New JerseyPrivate
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