Newark Golf Guide
Newark Golf Courses
Golf Courses Near Newark
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Union, New JerseyPrivate5.03
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Kenilworth, New JerseyPublic4.4188314678324
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Maplewood, New JerseyPrivate5.02
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Kenilworth, New JerseyPublic4.6789261671158
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West Orange, New JerseyMunicipal/Public4.218861157799
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Springfield, New JerseyPrivate
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Springfield, New JerseyPrivate5.04
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Bayonne, New JerseyPrivate
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Jersey City, New JerseyPublic4.218058191489
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West Orange, New JerseyPrivate
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